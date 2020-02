कुछ ऐसे प्रशंसकों ने एबीडि विलियर्स के जन्मदिन पर अपने हीरो के प्रति जताया प्यार

दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज बल्लेबाज एबी डि विलियर्स (AB De Villiers) को क्रिकेट से संन्यास लिए करीब दो साल होने जा रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के प्रशंसकों का प्यार अपने चहेते हीरो के प्रति बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है. और इसका सबूत सोमवार को मिला, जब सोशल मीडिया पर अपने शुभकानाओं संदेशों से भारतीय प्रशंसकों ने अपने हीरो के प्रति प्यार जताया. वास्तव में 36वें जन्मदिन के मौके पर एबी डिविलियर्स (AB De Villiers) को दुनिया भर से जन्मदिन के शुभकामना संदेश मिल रहे हैं.

#ABDevilliers#HappyBirthdayABD



Match ind vs SA



crowd chanting



ab ab ab ab... pic.twitter.com/r7AmyIBkdo — STR VIRAT UV KAVIN (@STRVIRATUVKAVIN) February 17, 2020

निश्चित ही, ये संदेश एबी को क्रिकेट में फिर से लौटने और आईपीएल में उन्हें एक बार फिर से खेलने की प्रेरणा देंगे. बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के मुख्य कोच मार्क बाउचर ने एबीडि विलियर्स की दक्षिण अफ्रीका की टी20 वर्ल्ड कप टीम में लौटने की बात कही है. अब देखने वाली बात यह होगी कि बाउचर की कही बात को एबी कैसे लेते हैं. बहरहाल आप उन शुभकामना संदेशों पर गौर फरमा लीजिए, जो प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर उनके लिए भेजे हैं.



तमिलानाडु से एक प्रशंसक ने एबी को जन्मदिन की बधाई दी है

#ABDevilliers

Happy Birthday One and Only 360° Of Cricket @ABdeVilliers17

My Fav Player And Great Human Being Have a good Year....

Miss U Lott Abd.. pic.twitter.com/hx3qydoZwo — இராவணன்....(@sfc_ramesh) February 17, 2020

वास्तव में भारत में बच्चों से लेकर सभी तक एबी डि विलियर्स के दीवाने हैं..सबूत देखिए आप

इस प्रशंसक ने तो एबी को सुपरमैन करार दिया

I don't know whether Batman exists or not , But yes Superman does

Happy birthday love #ABDevillierspic.twitter.com/wImnDOgIWV — Krunal Patel ???????? (લાલ બાદશાહ) (@_lalbadshah_) February 17, 2020

बहुत से भारतीय प्रशंसकों को एबी का एक बार फिर से आईपीएल में खेलने का बेसब्री से इंतजार है

एबी के प्रति सम्मान और प्यार का एक और सबूत देखिए..

Doesn't matter how many excellent players come in future . Opener slot and the number 5 batsman slot in my all time ODI 11 is already done and dusted. #HappyBirthdayABD#ABDevillierspic.twitter.com/Fvx23AuyA7 — Aditya Adlawar (@AdityaAdlawar) February 17, 2020

