इसलिए सचिन तेंदुलकर को पसंद नहीं है विराट और स्मिथ के बीच तुलना

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को विराट कोहली और स्टीव स्मिथ की बल्लेबाजी शैली पसंद है, लेकिन वह इन दोनों बल्लेबाजों के बीच तुलना पसंद नहीं करते. सचिन ने शुक्रवार को कहा कि दोनों बल्लेबाजों को खेलते देखना सुखद अनुभव है लेकिन इनके बीच तुलना वह नहीं करना चाहते. बुशफायर क्रिकेट बैश के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे सचिन ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लबुशैन को शानदार प्रतिभा करार दिया.

