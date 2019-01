कुछ ऐसे सौरव गांगुली ने किया केएल राहुल और हार्दिक पंड्या का बचाव

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly defended KL Rahul & Hardik Pandya) ने विवादों में फंसे हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल का बचाव करते हुए कहा है कि लोग गलतियां करते हैं लेकिन हर किसी को इससे आगे बढ़ते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा दोबारा न हो. पंड्या और राहुल 'कॉफी विद करण' नामक एक टीवी शो के दौरान दिए गए विवादित बयान के कारण विवादों में घिरे हुए हैं. इसके कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने दोनों खिलाड़ियों को निलंबित किया हुआ है. और दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर चल रहे हैं. गांगुली यहां बुधवार को हिंदी फिल्म '22 यार्ड' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान मौजूद थे.

KL Rahul does not deserve such a harsh punishment. Can't say the same about cultural expert Hardik Pandya. pic.twitter.com/W5sDiUBuop

उन्होंने कहा कि मैंने वह एपिसोड नहीं देखा. मेरा मानना है कि आप यह आम धारना नहीं बना सकते कि सिर्फ आधुनिक क्रिकेटरों को जिम्मेदारी भरा व्यवहार करना चाहिएॉ. लोग गलतियां करते हैं, हमें इसको और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए. गांगुली ने कहा कि मुझे यकीन है कि जिसने भी यह किया है उसे इसका एहसास हुआ है और वह एक बेहतर इंसान बनेगा. हम सभी मनुष्य हैं.

यह भी पढ़े: Ind vs Aus 3rd ODI Preview: सीरीज टीम इंडिया जीते या ऑस्‍ट्रेलिया, रिकॉर्ड तो बनेगा ही..

Hardik Pandya, KL Rahul Ruled Out of New Zealand Tour As the Supreme Court of India has adjourned BCCI's matter for the next week; the inclusion of Hardik Pandya and KL Rahul for the New Zealand tour has remained in absolute limbo. Thus, their particip... https://t.co/zXhqWHv2Yhpic.twitter.com/O1ACPkBoPY