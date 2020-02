इस वजह से युवराज सिंह के प्रशंसक हो गए पृथ्वी शॉ से बहुत ही ज्यादा नाराज

यूं तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंग्टन टेस्ट खत्म हुए कई दिन हो चुके हैं और अब शनिवार से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, लेकिन करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमियों का एक वर्ग पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) से अभी भी नाराज हैं. और आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ से नाराजगी की यह वजह उनकी परफॉरमेंस नहीं, बल्कि अलग ही कारण है. और यह वजह है पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) की जर्सी. अब आप सोच रहे होंगे कि भला पृथ्वी शॉ की जर्सी पहने से भला प्रशंसकों को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन यह सच है दोस्तों. और इस जर्सी पर प्रशंसकों ने खासी नाराजगी जाहिर की है. यह भी पढ़ें: जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि पृथ्वी शॉ इन दिनों 12 नंबर की जर्सी पहनकर खेल रहे हैं. बस यही 12 नंबर पृथ्वी की परेशानी का सबब बन गया है.

हालांकि, पृथ्वी को 12 नंबर रास आता नहीं दिख रहा है और वह वेलिंग्टन में दोनों ही पारियों में सस्ते में सस्ते में आउट हो गए. चलिए अब हम आपको प्रशंसकों की नाराजगी की वजह भी आपको बता देते हैं. दरअसल पृथ्वी शॉ से नाराज होने वाले ये प्रशंसक युवराज सिंह के चाहने वाले हैं. युवराज सिंह अपने दिनों में नंबर-12 की जर्सी पहनते थे और यही कारण है कि युवी के प्रशंसकों को पृथ्वी का नंबर 12 जर्सी पहना बिल्कुल भी नहीं भा रहा है. चलिए आप खुद ही नजर डाल लीजिए कि प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर क्या-क्या कहा है. यह जनाब नंबर-12 जर्सी को हमेशा के लिए रिटायर करने की बात कह रहे हैं.

Dear @BCCI please stop allowing Prithvi shaw to wear jersey no.12. It's an emotion of every @YUVSTRONG12 lovers.. Please give a retirement to jersey no.12. @SGanguly99 it's not the perfect justification for a great player like Yuvraj Singh. pic.twitter.com/ulYl06rEUL