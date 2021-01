जिस गेंदबाज की राज्य एसोसिएशन ने की अनदेखी, इन तीन वजहों से इंग्लैंड के खिलाफ चुना गया नेट बॉलर और अब...

यह भी पढ़ें: दिग्गज बेदी ने 'कप्तान विराट' को लेकर दिया यह बड़ा बयान, बोले कि....

पिछले 2 साल में कमाल

यह लेफ्ट-आर्म स्पिनर सौरभ का प्रथमश्रेणी रिकॉर्ड था, जिसने सेलेक्टरों का ध्यान अपनी ओर खींचा. खेले 44 मैचों में सौरभ ने 23.44 के औसत से 192 विकेट चटकाए हैं. इनमें उन्होंने 16 बार पांच विकेट चटकाए और छह मैचों में दस विकेट लिए. इसमें भी सौरभ ने 16 में से 12 बार पंजा जड़ने का कारनामा पिछले दो साल के भीतर किया. साल 2018-19 रणजी सेशन में सौरभ ने 10 मैचों में 17. 74 के औसत से 51 विकेट लिए. यह सीजन का पांचवा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा.

बल्लेबाजी में भी उम्दा

सौरभ एक लेफ्टआर्म विशेषज्ञ स्पिनर हैं, लेकिन उनके बल्लेबाजी में भी हाथ तंग नहीं हैं. कुछ अच्छे प्रदर्शन उनके बल्ले से निकले हैं. तीस के आस-पास का औसत है. प्रथमश्रेणी में दो शतक उनके बल्ले से निकले हैं. और अगर सौरभ को बहुत हद तक बॉलर-ऑलराउंडर कह दिया जाए, तो गलत नहीं होगा, लेकिन सवाल है कि इस रिकॉर्ड के बावजूद सौरभ को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए बाहर क्यों बैठाया गया

The Committee also picked five net bowlers and five players as standbys.



Net Bowlers: Ankit Rajpoot, Avesh Khan, Sandeep Warrier, Krishnappa Gowtham, Saurabh Kumar



Standby players: K S Bharat, Abhimanyu Easwaran, Shahbaz Nadeem, Rahul Chahar, Priyank Panchal#INDvENG