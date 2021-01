अब मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलियाई अंपायरों की नीयत पर उठाए सवाल, किया खुलासा कि...

वीरवार को ऑस्ट्रेलिया दौरे (Aus vs Ind) से लौटे भारत के उदीयमान तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने दौरे में खुद पर नस्लीय टिप्पणी किए जाने के मामले में अब कंगारू अंपायरों को लेकर एक और खुलासा किया है, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) को इसका संज्ञान लिए जाने की जरूरत है. अब यह तो आप जानते ही हैं कि मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) और जसप्रीत बुमराह ने कैसे सिडनी और फिर गाबा में ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने अपने नस्लीय शब्दों से निशाना बनाया था और मैच कई बार रोकना पड़ा था, लेकिन ऐसे में जब अंपायरों की ड्यूटी कुछ और होनी चाहिए थी, तो इन्होंने एक अलग ही प्रस्ताव भारतीय टीम के सामने रखा, जो उनकी भी नीयत पर सवाल खड़ा करता है. सिडनी में खेले गए तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज पॉल राइफल और पॉल विल्सन मैदानी अंपायर थे.

India's hero Mohammed Siraj paying homage at the grave of his father who passed away when he was on Australia tour.



Siraj went straight from the airport to his father's grave whose dream was that his son played for the country.????????@atahasnain53@MohammadKaif@VVSLaxman281pic.twitter.com/5fpiEqGPrh