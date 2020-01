...तो हार्दिक पंड्या की जगह मिलेगी इस खिलाड़ी को, न्यूजीलैंड दौरे के लिए टेस्ट व वनडे टीम का ऐलान रविवार को

केएल राहुल (KL Rahul) सीमित ओवरों में शानदार फार्म के कारण न्यूजीलैंड (Ind vs Nz) दौरे के लिए टेस्ट टीम में भी जगह बनाने के दावेदार बन गए हैं जिसके लिये टीम का चयन रविवार को यहां किया जाएगा. वहीं, चयनकर्ता वनडे टीम का चयन करने से पहले ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) की फिटनेस पर भी गौर करेंगे. राहुल टी20 और वनडे में नियमित रूप से खेलते रहे हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद वह टेस्ट टीम से बाहर हो गए थे. बता दें कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड के अपने दौरे में पांच टी20, तीन वनडे मैचों के अलावा एक तीन दिनी अभ्यास मैच और दो टेस्ट मैच खेलेगी. टी20 सीरीज के लिए पहले से ही टीम का ऐलान किया जा चुका है.

Slotted in at 5 and he delivers. An inning of substance. There is KLass written all over in KL Rahul's batting. Too good a player.

#INDvAUSpic.twitter.com/KTh95Dm6OU