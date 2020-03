सीएसी ने सेलेक्टरों पद के इंटरव्यू के लिए 5 नामों को छांटा, लेकिन बीसीसीआई पर खड़ा हुआ सवाल

बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) राष्ट्रीय चयनसमिति के दो पदों को भरने के लिए पांच उम्मीद्वारों का साक्षात्कार करेगी जिसमें पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद भी शामिल हैं. समिति में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल, आर पी सिंह और सुलक्षणा नाइक शामिल हैं. उन्होंने 44 आवेदनों की जांच करने के बाद पांच उम्मीद्वारों को साक्षात्कार के लिये बुलाने का फैसला किया, लेकिन एक फैसला सीएसी ने ऐसा भी लिया, जिससे सीएसी के साथ-साथ ही बीसीसीआई की नीतियों पर भी सवाल खड़ा हो गया है.

Board of Control for Cricket in India's (@BCCI) President Sourav Ganguly (@SGanguly99) and BCCI Secretary Jay Shah arrive at BCCI's headquarter in #Mumbai for a meeting with the three-member #Cricket Advisory Committee (CAC). pic.twitter.com/cgT0sK71OS