इस ऑस्ट्रेलियाई अंडर-19 प्लेयर ने जड़ डाले एक ओवर में छह छक्के, रचा इतिहास, VIDEO

खास बातें यह ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का नया सितारा है! एक-दो नहीं पूरे 17 छक्के जड़ डाले ओली डेविस ने 115 ही गेंदों पर खेल डाली 207 रनों की पारी

एक समय था कि अपने ही देश के अंडर-19 क्रिकेट प्लेयर ने क्या किया, या क्या कर रहा है, पता ही नहीं चल पाता था. लेकिन यह डिजीटल दौर है. कुछ भी नहीं छिप सकता. अब इस ऑस्ट्रेलियाई अंडर-19 खिलाड़ी ओली डेविस (Hit Six Sixes in an Over) को ही ले लें. ओली डेविस ने एडिलेड में राष्ट्रीय अंडर-19 क्रिकेट पियनशिप में एक ओवर में छह छक्के जड़ डाले. सिडनी के इस युवा बल्लेबाज ने शानदार पारी खेलते हुए दोहरा शतक जड़ा, जो उन्हें सीनियर राष्ट्रीय टीम की यात्रा के लिए बहुत ही ज्यादा भरोसा प्रदान करेगी. पूरे क्रिकेट जगत में इस समय ओली डेविस की बल्लेबाजी और एक ओवर में छह छक्कों की ही चर्चा हो रही है. ओली डेविस का यह कारनामा बताने के लिए काफी है कि ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 क्रिकेट का स्तर कैसा है. और इस खिलाड़ी का यह कारनामा अब दुनिया भर के अंडर-19 बल्लेबाजों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा.न्यू साउथ वेल्स मेट्रो टीम का नेतृत्व करते हुए डेविस ने सिर्फ 115 ही गेंदों पर 207 रन की पारी खेल डाली. और इस पारी के दौरान मानों आसमान से छक्कों की बारिश हो रही थी. एक दो नहीं, बल्कि दे-दनादन ओली डेविस ने नॉरदर्न टैरिटरी के खिलाफ 17 छक्के जड़ डाले. ओलिवर यदा-कदा ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. ओली डेविस ने सिर्फ 74 गेंदों पर शतक बनाया, लेकिन इसके बाद दोहरे शतक तक पहुंचने के लिए ओलिवर ने सिर्फ 39 ही गेंदों का सहारा लिया.

ओली की आक्रमकता पारी के 40वें ओवर में अपने चरम पर पहुंची, जब उन्होंने ऑफ स्पिनर जैक जेम्स को निशाना बनाया. जैक्स ने ओलिवर के प्रचंड प्रहारों से बचने की हर संभव कोशिश की, लेकिन ओली का इरादा पूरी तरह से साफ था. और उन्होंने सभी गेंदों को हवाई रूट के जरिए सीमारेखा के पार भेज डाला. इस तरह ओली डेविस यह कारनामा करने वाले अंडर-19 चैंपियनशिप के पहले खिलाड़ी बन गए. मैच के बाद ओली डेविस ने कहा कि शुरुआती दो छक्के लगाने के बाद मैंने ऐसा करने का निर्णय लिया और मैं इसमें कामयाब रहा. ओलिवर डेविस शॉन मार्श को अपना आदर्श खिलाड़ी मानते हैं