तिहरे शतक के बाद बाहर आया मनोज तिवारी का दर्द, लेकिन...

टीम से बाहर चल रहे भारत के लिए 12 वनडे मुकाबले खेल चुके बंगाल के बल्लेबाज मनोज तिवारी (Manoj Tiwary) इन दिनों अपने जड़े तिहरे शतक के लिए चर्चा में हैं. यह तिहरा शतक उन्होंने सोमवार को जारी रणजी ट्रॉफी मैच में जड़ा था. और मनोज तिवारी की इस 303 रन की पारी ने प्रशंसकों का ध्यान अपनी ओर खींचा. बहरहाल, इस तिहरे शतक के बाद मनोज तिवारी (Manoj Tiwary) का मलाल और दर्द भी सामने आया है, जिससे अभी तक उनका मन बहुत ही दुखी है.

Congratulations Manoj Tiwary on maiden first-class triple hundred. Brilliant batting when team needs the most.@tiwarymanoj#RanjiTrophypic.twitter.com/n9pgsYu4gm