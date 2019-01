टेस्‍ट सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद विराट कोहली के नेतृत्‍व वाली टीम इंडिया (Team India), ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ (India Vs Australia) तीन वनडे की सीरीज (ODI Series) में 0-1 से पिछड़ रही है. ऑस्‍ट्रेलियाई टीम ने सिडनी (Sydney ODI)में हुए सीरीज के पहले वनडे मैच में टीम इंडिया को 34 रन से पराजित किया. सिडनी वनडे में मिली इस हार के बाद भारतीय टीम के लिए दूसरा वनडे बेहद अहम बन गया है. टीम यदि एडिलेड में मंगलवार को होने वाले मैच में हारी तो उसे सीरीज गंवानी पड़ सकती है. सिडनी वनडे मैच में भारत की हार के बाद कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने पत्‍नी अनुष्‍का शर्मा (Anushka Sharma) के साथ वक्‍त बिताते नजर आए. विराट ने बॉलीवुड स्‍टार अपनी पत्‍नी के साथ एक फोटो भी ट्विटर पर शेयर किया. हालांकि टीम इंडिया के कुछ फैंस को विराट का यह ट्वीट करना पसंद नहीं आया और उन्‍होंने दूसरे वनडे मैच पर ध्‍यान देने की नसीहत दे डाली.

विराट कोहली से इस मामले में बात करना चाहते हैं टीम इंडिया में शामिल किए गए शुभमन गिल

Bro please play well atleast in 2nd odi, u r not consistent after ur century in perth-17,81,0,28,3 this is not d VK we seen