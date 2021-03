चौथे टेस्ट से पहले विराट कोहली का दिखा आक्रमक अंदाज, स्पिनरों के खिलाफ जमकर की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी..देखें Video

'मैन ऑफ द मैच' बनने पर क्रिकेटर को मिला 5 लीटर पेट्रोल, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर

चौथे टेस्ट से पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने नेट पर जमकर अभ्यास किया है. खासकर स्पिनरों के खिलाफ बड़े-बड़े शॉट मारते हुए दिखाई दिए हैं. बीसीसीआई ने इसका वीडियो भी शेयर किया है. वीडियो में कोहली आक्रमक अंदाज में बल्लेबाजी करते दिख रहे हैं. वहीं, आखिरी टेस्ट में भारत की प्लेइंग इलेवन क्या होगी इसे लेकर चर्चा अभी से हो रही है. मोहम्मद सिराज और उमेश यादव भी अभ्यास सत्र के दौरान गेंदबाजी करते हुए दिख रहे हैं.

Batting & bowling drills

Catching practice #TeamIndia gear up for the fourth & final @Paytm#INDvENG Test in Ahmedabad. pic.twitter.com/9wqZglQ4fu