ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व कप्‍तान और मशहूर क्रिकेट समीक्षक इयान चैपल (Ian Chappell) ने विराट कोहली (Virat Kohli) के नेतृत्‍व वाली मौजूदा भारतीय टीम (Team India) को तेज गेंदबाजी आक्रमण और फील्डिंग के लिहाज से भारत की अब तक की सर्वश्रेष्‍ठ टीम बताया है. इसके साथ ही उन्‍होंने कहा, 'मैं यह बात मौजूदा भारतीय टीम की बैटिंग को लेकर नहीं कह सकता.' इयान चैपल में यह बात ‘ESPNCricinfo' से बातचीत के दौरान कही. गौरतलब है कि भारतीय टीम ने हाल ही में ऑस्‍ट्रेलिया को उसके देश में ही हराकर टेस्‍ट सीरीज पर कब्‍जा किया है. ऑस्‍ट्रेलिया को उसके देश में टेस्‍ट सीरीज में हराने वाला भारत एकमात्र एशियाई देश है.

