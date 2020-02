वीरेंद्र सहवाग का पुराने चर्चित विवाद को लेकर बड़ा खुलासा, एमएस धोनी पर लगाया आरोप

अब आप वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) की आदत तो जानते ही हैं! जब मुंह खोलते हैं, तो फिर वैसे ही बेखौफ बल्लेबाजी करते हैं जैसे मैदान पर गेंदबाजों की धुनाई करते थे. अब वीरू ने टीम विराट के मैनमेंज पर बड़ा आरोप तो जड़ा ही है, वहीं उन्होंने सालों बाद एमएस धोनी (MS Dhoni) के उस विवाद पर मुंह खोला है, जिसने भारतीय क्रिकेट में एक समय तूफान ला दिया था. साल 2012 में हुए इस विवाद के बाद सहवाग ने पहले कभी इतनी मुखर होकर बात नहीं की. लेकिन अब करीब आठ साल बाद सहवाग (Sehwag Revelation) ने बड़ा खुलासा किया है. उस समय इस घटना को लेकर अखबारों के पन्ने इस विवाद से रंगे होते थे, तो घंटो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चर्चा होती थी, लेकिन मामले की परतें तब नहीं ही खुली थीं. सहवाग (Sehwag alleged to MS Dhoni ) ने टीम इंडिया से खिलाड़ियों को बाहर करने को लेकर मैनेजमेंट पर संवादहीनता का आरोप लगाया है. इस दिग्गज खिलाड़ी ने कहा कि इस विषय पर भारतीय मैनजेमेंट खिलाड़ी तक अपनी बात सही तरीके से पहुंचाने में नाकाम रहा है. वीरू ऋषभ पंत को लगातार बेंच पर बैठाने के फैसले को लेकर भी नाराज दिखाई पड़े.

