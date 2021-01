BBL 10 में एलेक्स हेल्स ने की गजब की धुनाई, 56 गेंद पर ठोके 110 रन, लोग बोले- CSK में आ जाओ..देखें Video

जिस गेंदबाज की राज्य एसोसिएशन ने की अनदेखी, इन तीन वजहों से इंग्लैंड के खिलाफ चुना गया नेट बॉलर और अब...

Just the 17 boundaries flew off Hales' bat tonight pic.twitter.com/CKGgDqLarE — KFC Big Bash League (@BBL) January 22, 2021

Come on ... He deserves to get another chance ... time should be a great healer ... @AlexHales1 has just struck 100 off 51 balls ... #BigBash#England — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) January 22, 2021

शुक्रवार के खेले गए मैच में थंडर्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 5 विकेट पर 232 रन बनाए. जिसके जवाब में सिडनी सिक्सर्स की टीम 5 विकेट पर 186 रन ही बना सकी, जिसके कारण 46 रन से सिडनी थंडर्स (Sydney Thunder) ने जीत हासिल की. एलेक्स हेल्स (Alex Hales) को उनके शानदार शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.

Dear #chennaiipl please buy the #AlexCarey R #Alexhales R #JyeRichardson in the IPL Auction they all are top form in BBL please at least buy one of them — Rajesh Mekala (@RajeshMekala21) January 22, 2021

अपनी पारी में हेल्स ने 9 चौके और 8 छक्के जमाए. उनका स्ट्राइक रेट पारी के दौरान 196.43 का रहा है. हेल्स ने 51 गेंद पर शतक ठोककर फैन्स को झूमने पर मजबूर कर दिया. इस सीजन में हेल्स अब सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. उन्होंने 12 पारियों में 462 रन बना लिए हैं.

Highest Ever Totals in #BBL History:



232/5 - Thunder v Sixers (TODAY)

223/8 - Hurricanes v Renegades (2017)

222/4 - Renegades v Hurricanes (2017)

219/1 - Stars v Sixers (2020)

219/7 - Thunder v Stars (2020, BBL 10)#AlexHales#BBL10#Cricketpic.twitter.com/vQor5VKyNZ — Aayush Sharma | ਆਯੁਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ????️‍???? (@JournalistWFH) January 22, 2021

एलेक्स हेल्स की पारी का जश्न फैन ने सोशल मीडिया पर भी बनाया है. कई फैन एलेक्स की पारी को देखकर उन्हें आईपीएल में फिर से मौका देने की बात हो रही है, तो कुछ लोग सीएसके की टीम में हेल्स के शामिल होने को लेकर कमेंट भी कर रहे हैं.

