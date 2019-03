दिल्ली: सरकारी भवन के 5वीं मंजिल पर लगी भीषण आग, इमारत में कई मंत्रालयों के दफ्तर

दिल्ली के एक सरकारी भवन में भीषण आग लगी है. दिल्ली के सीजीओ कॉम्पलेक्स में स्थित दीन दयाल अंत्योदय भवन में आज सुबह करीब 8.30 बजे आग लगी. बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की करीब 20-25 गाड़ियां मौजूद हैं और वह आग बुझाने का काम कर रही हैं. हाालंकि, अब तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि आग लगने की वजह क्या थी.

#Visuals: Fire breaks out on the 5th floor of Pandit Deendayal Antyodaya Bhawan at CGO Complex; 24 fire tenders present at the spot. #Delhipic.twitter.com/5csHdEfMiU