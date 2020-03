वाराणसी: मणिकर्णिका घाट पर भोलेनाथ के भक्तों ने खेली चिता भस्म से होली, देखें Video

रंगों का त्योहार होली (Holi 2020) अब कुछ ही दिन दूर है और ऐसे में बहुत सी जगहों पर अभी से ही इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं. जिस तरह मथुरा (Mathura) में नवमी और दशमी से होली शुरू होती है. उसी तरह वाराणसी (Varanasi) में एकादशी के दिन से होली की शुरुआत हो जाती है. इसे रंगभरी एकादशी कहा जाता है. इस दिन सबसे पहले बाबा विश्वनाथ की पूजा की जाती है और इसके बाद भस्म से होली खेली जाती है.

यह भी पढ़ें: कोरोना के डर से रद्द हो रहे हैं होली मिलन कार्यक्रम, मथुरा में विदेशी पर्यटकों को अलग बैठाया गया

इसी बीच न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो शेयर किया है. यह वीडिया वाराणसी के मणिकर्णिका घाट का है. वीडियो में कई सारे लोग चिता भस्म से होली खेलते हुए और जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही लोग मस्ती से नाच रहे हैं और एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं.

#WATCH People at Varanasi's Manikarnika Ghat smear pyre ash on each other to celebrate #Holipic.twitter.com/R6nCcsoVGW