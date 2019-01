कुंभ श्रद्धालुओं के लिए Air India का तोहफा, इस दिन मिलेंगी ये खास Flights

एयर इंडिया कुंभ मेला के लिए विभिन्न शहरों और प्रयागराज (इलाहाबाद) के बीच विशेष उड़ानों का संचालन शुरू करेगी. प्रयाग में कुंभ मेला 15 जनवरी से शुरू होगा और 4 मार्च तक चलेगा. हाल में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है. एयर इंडिया ने जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि विशेष उड़ानें 13 जनवरी से 30 मार्च के बीच संचालित होंगी.

इनके जरिए प्रयागराज को दिल्ली, अहमदाबाद और कोलकाता के साथ जोड़ा जाएगा. दिल्ली-इलाहाबाद उड़ान (एआई 403) का संचालन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को किया जायेगा. इलाहाबाद-अहमदाबाद उड़ान का संचालन बुधवार और शनिवार को होगा जबकि इलाहाबाद-कोलकाता उड़ान का संचालन शुक्रवार और रविवार को होगा.

दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम कुंभ मेले का आयोजन पतित पावनी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर होता है.

