Benefits Of Amla: इन 2 बीमारियों में रामबाण है आंवला! रोजाना पिएंगे जूस तो कई बीमारियों से मिलेगा छुटकारा Benefits Of Amla: आंवला के स्वास्थ्य लाभ कई होते हैं. आंवला (Amla) को आयुर्वेद में भी दवाई के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है. आंवला विटामिन सी (Vitamin C) का मुख्य स्रोत होता है. आंवला कई बीमारियों को दूर करने में फायदेमंद तो होता ही है साथ ही यह आपके लीवर (Liver) को बेहतर करने में भी फायदेमंद हो सकता है.