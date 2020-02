Jeera And Jaggery Water: खाली पेट गुड़ और जीरे का पानी पीने से होंते हैं जबरदस्त फायदे, कमर दर्द, सिरदर्द से मिलेगा छुटकारा!

खास बातें गुण और जीरे के पानी के होते हैं कई फायदे. खाली पेट करें जीरा और गुड़ के पानी का सेवन. यह पानी पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए है कमाल!

Jeera And Jaggery Water: सुबह खाली पेट (Empty Stomach) गुड़ और जीरे का पानी (Jaggery And Jeera Water) पीने से हैरान करने वाले फायदे होते हैं! अगर आपको यकीन न हो तो यहां हम बता रहे हैं गुड़ और जीरे के पानी के फायदों (Benefits Of Jaggery And Cumin Water) के बारे में. आपने कई बार जीरे का पानी (Cumin Water) या अजवाइन का पानी (Ajwain Water) पिया होगा, लेकिन क्या आपने कभी गुड़ और जीरे के पानी का सेवन किया है? अगर नहीं किया तो आप इस पानी के फायदों को मिस कर सकते हैं. सुबह खाली पेट (Empty Stomach) कुछ चीजों का सेवन करने से न सिर्फ हमारा मेटाबॉलिज्म (Metabolism) बेहतर हो सकता है बल्कि हम कई गंभीर बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं. ज्यादातर परेशानियां हमारे पेट से शुरू होती है. चाहे वह पाचन की समस्या (Digestive Problem) हो, कब्ज (Constipation) हो या एसिडिटी (Acidity) गुड़ और जीरे का पानी (Jaggery And Cumin Water) इन सभी समस्याओं के साथ कई गंभीर समस्याओं से राहत दिलाने में भी फायदेमंद हो सकता है.

इन दोनों का पानी न सिर्फ इम्यून सिस्टम (Immune System) के लिए लाभदायक होता है बल्कि यह एनिमिया (Anemia) और सिरदर्द के लिए भी लाभकारी हो सकता है. आयुर्वेद में भी इसके महत्व को माना गया है. पेट के रोगों (Stomach Diseases) को दूर करने के साथ यह पीरियड्स (Periods) के दौरान होने वाले दर्द और कमर दर्द (Back Pain) से राहत दिलाने में फायदेमंद हो सकता है. जी हां जीरे और गुड़ के पानी के ऐसे ही कई और कमाल के फायदों के बारे में हम यहां बता रहे हैं...

Jeera And Jaggery Water: जीरा और गुड़ का पानी कई सारी परेशानियों को दूर करने में फायदेमंद हो सकता है

जीरा और गुड़ का पानी के स्वास्थ्य लाभ | Health Benefits Of Cumin And Jaggery Water

1. कमर दर्द का रामबाण इलाज

कई लोग कमर दर्द से परेशान रहते हैं. इसके लिए लोग कमर दर्द के इलाज के तरीके ढूढ़ते हैं. गुड़ और जीरे का पानी आपको कमर दर्द से राहत दिला सकता है. गुड़ और जीरा आपके घर में आसानी से मिल जाएंगे, गुड और जीरे का पानी पीने का सेवन करने से पीठ का दर्द गायब हो सकता है.

2. सिरदर्द में आराम

स्ट्रेस लेने, काम का ज्यादा बोझ होने से कई लोगों को अक्सर सिरदर्द की समस्या रहती है. कई उपाय करने के बाद भी यह परेशानी ठीक नहीं होती है. ऐसे में जीरे और गुड़ का पानी सिरदर्द से राहत दिलाने में लाभ दे सकता है. कई लोग को सर्दी लग जाती है ऐसे लोगों के लिए यह पानी काफी फायदेमंद हो सकता है.

Jeera And Jaggery Water Benefits: जीरा और गुड़ दोनों का पानी आपके सिरदर्द की समस्या को दूर कर सकता है

3. इम्यून सिस्टम के लिए फायदेमंद

जीरा और गुड़ हमारे शरीर की गंदगी को दूर कर इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम कर सकते हैं. जीरा और गुड़ का पानी कब्ज, गैस, पेट फूलना और पेट दर्द के लिए फायदेमंद हो सकता है. यह तो आप जानते ही हैं अगर हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो हम कई तरह की बीमारियों से बचे रह सकते हैं.

4. एनीमिया में भी लाभदायत

अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आप गुड़ और जीरे के पानी का सेवन कर इस समस्या में फायदा ले सकते हैं. यह मिश्रण डिटॉक्स वॉटर का भी काम करता है आपके शरीर में अशुद्धियों को दूर करने में यह पानी काफी असरदार हो सकता है.

5. पीरियड्स में भी कारगर

गुड़ और जीरा पानी पीरियड्स में होने वाली अनियमितता और पेट में दर्द की समस्याओं से छुटकारा दिलाने में फायदेमंद हो सकता है. अगर आप पीरियड्स के दौरान इस पानी का सेवन करते हैं तो आपको लाभ हो सकता है.

Jeera And Jaggery Water: पीरियड्स के दर्द से राहत दिला सकता है गुड़ और जीरे का पानी

कैसे बनाएं गुड़-जीरे का पानी

गुड़ और जीरे का पानी बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में दो कप पानी डाल दें. अब इसमें एक चम्मच गुड़ का चूरा और एक चम्मच जीरे को मिलाकर अच्छी तरह उबाल लें. इसके बाद एक कप में इस पानी को डालकर आप पी सकते हैं.

