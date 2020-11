Benefits Of Walking: रोजाना पैदल चलने से मिलते हैं ये 7 गजब के फायदे, एक दिन में इतने कदम जरूर चलें!

Health Benefits Of Walking: पैदल चलने से न सिर्फ वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है, बल्कि यह दिल को हेल्दी रखता है.

खास बातें पैदल चलने से स्ट्रेस को दूर करने में मदद मिल सकती है.

यहां जानें पैदल चलने के कमाल के स्वास्थ्य लाभ.

जानें एक दिन में कितने कदम चलना फायदेमंद.

Health Benefits Of Walking: लंबी सैर आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद मानी जाती है. यह आपके विचारों को गति देने और आपको मन को शांत करने में मदद कर सकती है. चलने के लाभ (Benefits Of Walking) सभी को पता होते हैं इसलिए उनकी चर्चा कम ही होती है. हम पैदल चलने के स्वास्थ्य लाभों (Walking Health Benefits) को भूल जाते हैं पैदल चलने में आलस करने लगते हैं. अक्‍सर पूछा जाता है क‍ि एक दिन में क‍ितने कदम चलना चाहिए (How Much Should You Walk Per Day). पैदल चलने से न सिर्फ वजन को कंट्रोल (Control Weight) में रखा जा सकता है, बल्कि यह आपके दिल को हेल्दी रखता है. मस्तिष्क सहित आपकी मांसपेशियों और आपके अंगों को अधिक रक्त और ऑक्सीजन प्रसारित करने में भी मददगार माना जाता है, और ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने (Manage Blood Sugar Level) में भी मददगार हो सकता है. पैदल चलने से कैलोरी बर्न करने में काफी मदद मिल सकती है. पैदल चलना आपके मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है.