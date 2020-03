Coronavirus Tips: हल्के में न लें COVID-19 लक्षण, बचाव के लिए एक्सपर्ट के बताए इन 6 टिप्स को करें फॉलो

Coronavirus Tips: भारत में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है. भारत में कोरोनावायरस (Coronavirus In India) से अब तक 195 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं. इस संख्या में भारत में अब तक हुई 4 मौतें शामिल हैं. शुक्रवार को गुजरात में इटली के एक व्यक्ति जान चली गई हालांकि व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी. कोरोनावायरस (Coronavirus) के अहतियातन स्कूलों, मॉल, जिम, सिनेमा हॉल, को शटडाउन कर दिया है. कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है. अभी, लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने और घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है. ताकि वायरस के प्रसार (Sread Of Coronavirus) को रोका जा सके.

भारत इस समय कोरोनावायरस के प्रकोप (Coronavirus Outbreak) के दूसरे स्टेप पर है. स्टेप दो तब होता है जब संक्रमित व्यक्तियों से स्थानीय संचरण होता है. वायरस उन लोगों या रिश्तेदारों को प्रभावित करता है जो विदेश यात्रा करते हैं. स्थानीय प्रसारण के मामले में, कम लोग प्रभावित होते हैं. कोरोनावायरस (Coronavirus) को सफलतापूर्वक फैलने से रोकने के लिए, लोगों को घबराने और कोरोनावायरस के बारे में अपने तथ्यों, इसके सटीक लक्षणों और सही रोकथाम के सुझावों के बारे में जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है.

हमने एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. पी. रघु राम से बात की, ताकि कोरोनोवायरस के लिए कुछ नो-पैनिक दिशानिर्देश के बारे में जाना जा सके.

डॉ. पी. रघु राम कहते हैं, "हमें देश में फैले कोरोनावायरस के मद्देनजर घबराने के बजाय सतर्क रहना चाहिए. हममें से प्रत्येक को दूसरों के साथ संपर्क से बचने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होना चाहिए."



डॉक्टर पी. रघु राम सोशल डिस्टेंसिंग को गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे कोरोनोवायरस के सामुदायिक प्रसार को रोकने में काफी मदद मिलेगी. "हमारे पास बड़े पैमाने पर लोगों का परीक्षण करने की क्षमता नहीं है. इसलिए पर्याप्त परीक्षण किटों की कमी के कारण बहुत से लोग बिना जांच के हैं. इसका मतलब है कि हम नहीं जानते कि समुदाय में कोरोनोवायरस का प्रचलन क्या है.

इसका मतलब है कि रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या और वास्तविक मामलों की संख्या अलग-अलग होने वाली है. इसलिए, सोशल डिस्टेंसिंगग बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा, "सीओवीआईडी ​​-19 से संक्रमित लोगों में से अधिकांश संपर्क में आने वाले लोग हैं. संक्रमित लोगों में से 80% लोग केवल हल्के लक्षणों का अनुभव करते हैं. हमें यह मानना ​​होगा कि जिन लोगों के साथ हम संपर्क में आ सकते हैं, वे संक्रमित हो सकते हैं."

साबुन और पानी से हाथों को बार-बार धोना चाहिए. खांसी और छींक आने पर अपने मुंह को अपनी कोहनी से ढक लें. अगर आप किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उपयोग करने के बाद उसे फेंक दें. इसके अलावा, लोगों को सचेत रूप से अपने चेहरे, नाक और आंखों को छूने का प्रयास नहीं करना चाहिए.

Do not panic the moment you get symptoms of sore throat or running nose