Coronavirus Treatment: रहस्यमय कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है. कोरोनावायरस के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं. दुनियाभर में इस वायरस को लेकर दहशत का माहौल है. इस बीच आयुष मंत्रालय (Ayush) जोकि भारत सरकार का एक सरकारी अंग है, के रिसर्च काउंसिल ने एडवाइजरी साझा की है जोक‍ि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होमीओपैथी के अंतरगत हैं. अपनी इस एडवाइजरी में आयुष ने कोरोनावायर से बचाव के तरीके, कोरोनावायरस के लिए होम्‍योपैथ‍िक दवा का (Homeopathic Medicine For Coronavirus) नाम बताया है. इसके साथ ही साथ कोरोनावायरस से बचाव (Coronavirus Prevention) के लिए आयुर्वेद‍िक दवाओं (Coronavirus Ayurvedic Medicine) के नाम भी आयुष की इस एडवाजरी में बताए गए हैं. इसके साथ ही साथ कोरोनावायरस के लिए यूनानी (Unani Medicine For Coronavirus) दवाओं का ज‍िक्र भी क‍िया गया है.

Advisory for #CoronaVirus



Homoeopathy for Prevention of Corona virus Infections



Unani Medicines useful in the symptomatic management of Corona Virus infection



Details here: https://t.co/OXC7PtM7L3