Dengue से ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक हो सकती हैं ये समस्याएं, यहां जानें डेंगू से होने वाले 4 साइडइफेक्ट्स!

Side-effects Of Dengue: डेंगू किसी भी अन्य बुखार की तरह नहीं है जो आता है, रहता है और ठीक हो जाता है लेकिन दुर्भाग्य से यह निशान छोड़ देता है, जो आपको लंबे समय तक परेशान करते हैं. डेंगू से लंबे समय तक होने वाले नुकसान (Long-term Damage From Dengue) कई हैं. हर साल डेंगू से कई लोग पीड़ित होते हैं. डेंगू का इलाज (Treatment Of Dengue) करने से ज्यादा डेंगू से बचाव करने पर ध्यान देना चाहिए. इसके लिए सबसे पहले डेंगू के लक्षणों (Symptoms Of Dengue) को पहचानना जरूरी है. डेंगू का बुखार इतना आम हो चुका है कि कई लोग इसे सामान्य बुखार जितनी ही प्राथमिकता देने लगे हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि अगर आपको डेंगू हो जाता है, तो संभावना है कि आपको डेंगू के दीर्घकालिक प्रभाव (Long Term Effects Of Dengue) से निपटना होगा? हमारे शरीर में सब कुछ प्रतिरक्षा के सरल कवक द्वारा नियंत्रित किया जाता है. अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, तो आप काफी अच्छी तरह से ठीक हो सकते हैं; लेकिन आपकी इम्यूनिटी कमजोर (Weak Immunity) है, तो डेंगू के दौरान और ठीक होने के बाद में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

