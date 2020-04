Type 2 Diabetes: डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को मैनेज कर सकती है यह एक चीज, पाचन के लिए भी है कमाल!

Cinnamon For Diabetes: डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकती है दालचीनी

खास बातें दालचीनी टाइप 2 टायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को करेगी मैनेज!

ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए डाइट में शामिल करें दालचीनी.

यहां जानें टाइप 2 डायबिटीज में कैसे फायदेमंद है दालचीनी.

Cinnamon For Diabetes Control: डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar Level) अनकंट्रोल हो जाता है लेकिन, शरीर में बल्ड शुगर का बढ़ना और एक मानक से कम होना डायबिटीज (Diabetes) की दो दशाओं को दर्शाता है. दालचीनी टाइप 2 डायबिटीज के लिए (Cinnamon For Type 2 Diabetes) फायदेमंद हो सकती है. मधुमेह क्या है? (What Is Diabetes) कैसे होता है डायबिटीज? डायबिटीज के लक्षण (Symptoms Of Diabetes), अक्सर लोग ऐसे सवाल करते हैं. यहां हम आपके ऐसी ही सवालों का जवाब देंगे. टाइप 2 डायबिटीज (Type 2 Diabetes) वह स्थिति है जब शरीर इंसुलिन (Insulin) का सही उपयोग नहीं कर पाता है. इस स्थिति को इंसुलिन प्रतिरोध कहा जाता है. ऐसे कई फूड हैं जो ब्लड शुगर लेवल को मैनेज (Manage Blood Sugar Level) कर सकते हैं. एक शोध में यह बात सामने आई है कि दालचीनी (Cinnamon) भी ब्लड शुगर को काफी हद तक कंट्रोल करने में मदद कर सकती है. डायबिटीज (Diabetes) की समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है. डायबिटीज दो तरह की होती हैं. टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज. अगर आप टाइप 2 से पीड़ित हैं तो टाइप 2 डायबिटीज डाइट (Type 2 Diabetes Diet) लेना आपके लिए जरूरी हो जाता है. टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए दवाओं और इन्सुलिन इंजेक्शन (Insulin Injection) का सहारा लिया जाता है. यहां जानें दालचीनी कैसे टाइप 2 डाइबिटीज को कंट्रोल कर सकती है...