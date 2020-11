Fatty Liver Diet: फैटी लीवर से हैं परेशान? जानें Fatty Liver की समस्या में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं?

Food To Avoid For Liver: अगर आप भी खाते हैं ये 5 फूड्स, तो लीवर खराब होने के साथ हो सकती हैं ये बीमारियां!

एक हेल्दी शरीर में, लीवर शरीर से विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद करता है और पित्त (पाचन प्रोटीन) का उत्पादन करता है. फैटी लीवर से परेशान लोगों का लीवर ठीक से काम नहीं करता है. फैटी लीवर में क्या खाना चाहिए? (What To Eat In Fatty Liver) और सबसे बड़ा सवाल कि फैटी लीवर में क्या नहीं खाना चाहिए? (What Not To Eat In Fatty Liver) इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए यहां पढ़ें...

फैटी लीवर रोग में खाएं ये फूड्स | Eat These Foods In Fatty Liver Disease

फैटी लीवर वाले व्यक्ति को अधिक जटिल कार्ब, फाइबर और प्रोटीन खाना चाहिए. शरीर में सूजन को कम करने में मदद करने वाले खाद्य पदार्थ भी महत्वपूर्ण हैं. वसायुक्त यकृत के मामले में क्या खाना चाहिए? यहां कुछ फूड्स दिए गए हैं...

1. अखरोट

अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा मौजूद होती है. जो फैटी लीवर वाले लोगों की मदद कर सकती है. अध्ययनों में कहा गया है कि अखरोट खाने से गैर-अल्कोहल फैटी लीवर रोग वाले लोगों में लीवर के कामकाज में सुधार हो सकता है. अखरोट का सेवन कई और स्वास्थ्य लाभों के लिए भी किया जा सकता है.

Fatty Liver Diet: अखरोट खाने से लीवर के कामकाज में सुधार हो सकता है.

2. लहसुन

फैटी लिवर की बीमारी वाले लोगों के लिए लहसुन का एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण फायदेमंद हो सकता है. यह न सिर्फ सूजन को दूर करता है बल्कि इंफेक्शन और दर्द से भी राहत दिला सकता है. फैटी लीवर वाले लोगों को लहसुन का सेवन जरूर करना चाहिए.

3. ब्रोकली

फैटी लीवर वाले लोगों को अपनी डाइट में काफी मात्रा में सब्जियों को शामिल करना चाहिए. ब्रोकोली एक ऐसी सब्जी है जो न केवल आपका वजन कम करने में मदद कर सकती है, बल्कि फैटी लीवर की बीमारी के मामले में भी मददगार हो सकती है. अन्य सब्जियां जैसे गाजर, कद्दू, पत्तेदार साग, चुकंदर, फूलगोभी, हरी प्याज और अजवाइन सभी फैटी लीवर रोग में फायदेमंद मानी जाती हैं.

4. ओमेगा 3 फैटी एसिड

ओमेगा 3 फैटी एसिड जिगर में वसा के स्तर में सुधार करने में मदद कर सकता है और फैटी लीवर वाले लोगों में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम कर सकता है. वसायुक्त मछली जैसे सैल्मन, ट्यूना, सार्डिन, फ्लैक्ससीड्स और अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों के सभी उदाहरण हैं.

5. एवोकैडो

एवोकैडो में स्वस्थ वसा वजन घटाने और फैटी लीवर रोग दोनों के लिए काफी लाभकारी हो सकता है. यह भी एंटी इंफ्लेमेटरी पोषक तत्वों और घुलनशील फाइबर से भरा होता है जो शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने और रक्त शर्करा को कम करने में मदद कर सकता है.

कब तक आ रही कोरोना वैक्सीन? देखें वीडियो

फैटी लीवर की समस्या में इन फूड्स से करें परहेज | Avoid These Foods In Fatty Liver Problem

1. अल्कोहल: अल्कोहल फैटी लिवर रोग के शीर्ष योगदानकर्ताओं में से एक है. शराब के अत्यधिक सेवन से लीवर खराब हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है और यहां तक कि लीवर सिरोसिस भी हो सकता है. वसायुक्त यकृत रोग वाले व्यक्ति को शराब से बचना चाहिए.

2. शुगर: फैटी लीवर के मामले में अतिरिक्त चीनी वाले उत्पादों से बचना चाहिए. ये उत्पाद ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं और लीवर में वसा को बढ़ाते हैं. फैटी लीवर रोग वाले लोगों के लिए आइस क्रीम, मीठे पेय पदार्थ, कार्बोनेटेड या वातित पेय, कैंडी से दूर रहना चाहिए.

3. तले हुए खाद्य पदार्थ: तले और नमकीन भोजन का अत्यधिक सेवन वजन बढ़ाने और जिगर में वसा के संचय में योगदान कर सकता है. अपने भोजन में बहुत अधिक नमक जोड़ने से बचें. खाने को जायकेदार बनाने के लिए आप इसमें अधिक मसाले और हर्ब्स मिला सकते हैं.

4. प्रोसेस्ड अनाज: परिष्कृत अनाज में कार्ब्स होते हैं जो वजन बढ़ाने और फैटी लीवर को खराब करने में योगदान कर सकते हैं. अत्यधिक प्रसंस्कृत अनाज को उनके फाइबर को हटाकर तैयार किया जाता है. पास्ता, सफेद ब्रेड, बर्गर बन्स आदि सभी प्रसंस्कृत अनाज के साथ बनाए जाते हैं और अगर आपको फैटी लीवर है तो इससे बचना चाहिए.

5. सैचुरेटेड फैट्स: प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड में सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा अधिक होती है जो लीवर को खराब कर सकते हैं. लाल मीट में संतृप्त वसा अधिक मात्रा में पाई जाती है. फैटी लीवर वाले लोगों को इससे बचना चाहिए. चिकन, मछली, टोफू आदि जैसे लीन मीट उनके लिए पसंदीदा विकल्प होने चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.