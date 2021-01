High Uric Acid Diet: शरीर से यूरिक एसिड घटाने के लिए खाली पेट इन चीजों को खाना शुरू कर दें और पाएं गजब का फायदा!

How To Control Uric Acid: यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए ब्रेकफास्ट में खाएं ये चीजें

What To Eat In Reduce Uric Acid: खराब खानपान और ऐसी चीजों का सेवन जो यूरिक एसिड बढ़ाती हैं आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं. शरीर में हाई यूरिक एसिड का कारण (Cause Of High Uric Acid) यह है कि आपकी किडनी इसको फिल्टर करने में असमर्थ हो जाती है. ऐसे में आपको यूरिक एसिड घटाने के तरीके (Ways To Reduce Uric Acid) ढूंढने चाहिए, लेकिन सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि यूरिक एसिड में क्या खाना चाहिए? (What To Eat In Uric Acid). अगर आप इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं तो लगातार शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने से आप गठिया यानि अर्थराइटिस (Arthritis) की बीमारी हो सकता है, जिसमें हाथ-पैर जोड़ों में दर्द (Joint Pain), सूजन और अकड़न हो जाती है. इसके साथ ही यूरिन यूरिक एसिड (Uric Acid) में बदल जाता है और हड्डियों के बीच जा पहुंचता है. जो विभिन्न रोगों का कारण बन सकता है.