Kidney Stones Diet: किडनी स्टोन के असहनीय दर्द से निजात पाने के लिए असरदार हैं ये 5 चीजें, डेली डाइट में करें शामिल!

पथरी में कुछ अहतियात बरतने से पथरी के दर्द से राहत (Kidney Stone Pain Relief) मिल सकती है. अगर आप जानना चाहते हैं कि पथरी में क्या नहीं खाना चाहिए? (What Not To Eat In Kidney Stone) या पथरी के दर्द को कैसे दूर करें? यहां हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जिनको अपनी डाइट में शामिल कर आप किडनी स्टोन के समस्या और दर्द से बच सकते हैं.

किडनी स्टोन से राहत पाने के लिए ये चीजें हैं शानदार | These Are Excellent Things To Get Relief From Kidney Stone

1. नारियल का पानी

किडनी स्टोन के दर्द से राहत पाने के तरीके अपनाना काफी ज्यादा जरूरी है. अगर आप अपनी डेली डाइट में नारियल के पानी का सेवन करते हैं, तो किडनी स्टोन के मरीजों काफी मदद मिल सकती है. नारियल का पानी फाइबर से भरपूर तो होता ही है साथ ही इसमें एंटीलिथोजेनिक नामक एक खास तत्व भी पाया जाता है जो किडनी स्टोन के दर्द से निजात दिलाने में कारगर माना जाता है.

Home Remedies For Kidney Stones: किडनी स्टोन के दर्द से राहत पाने में मदद कर सकता है नारियल पानी

2. हर्बल टी

हर्बल टी का इस्तेमाल आमतौर पर बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए किया जाता है. किडनी स्टोन जैसी गंभीर समस्या के जोखिमों को कम करने के लिए हर्बल टी का सेवन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. हर्बल टी में में कई ऐसे गुण होते हैं जो किडनी स्टोन के दर्द से राहत दिला सकते हैं. हर्बल टी किडनी स्टोन को न सिर्फ बढ़ने से रोक सकती है बल्कि दर्द को भी कम करने में मददगार हो सकती है.

3. पानी

किडनी स्टोन की समस्या में आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना आपके लिए ठीक है. किडनी को पथरी से बचाने का सबसे आसान तरीका खूब पानी पीना है. इससे आपके शरीर में पानी की कमी भी नहीं होगी और किडनी को फिल्टर करने में आसानी होगी. एक दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए.

4. तुलसी

तुलसी की पत्तियां कई एंटी ऑक्सीडेंट्स और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती हैं. तुलसी की पत्तियों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल कर में भी मदद कर सकते हैं. इसकी वजह से किडनी स्टोन की समस्या से भी बचाव किया जा सकता है. तुलसी में ऐसिटिक एसिड भी होता है जो किडनी स्टोन को किडनी स्टोन की समस्या से राहत दिलाने में मददगार हो सकता है.

Home Remedies For Kidney Stones: पथरी की समस्या को दूर करने के लिए तुलसी का करें सेवन

5. नींबू का जूस

किडनी स्टोन को बाहर निकलाने के लिए जिस ड्रिंक को पीने की सबसे ज्यादा सिफारिस की जाती है वह है नींबू पानी. इसमें सिट्रेट नाम का तत्व कैल्शियम डिपॉजिट को ब्रेक करने में मददगार माना जाता है. साथ ही यह स्टोन की ग्रोथ की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है. रोजाना डाइट में नींबू पानी का सेवन कर किडनी स्टोन के दर्द से भी राहत मिल सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.