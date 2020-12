Food For Cold-Cough: सर्दी-जुकाम और बहती नाक से निजात पाने के लिए ये 5 फूड्स हैं अचूक उपाय, आज से ही करें डाइट में शामिल!

Foods For Cold And Cough: सर्दियों में सर्दी-जुकाम की समस्या से राहत दिला सकते हैं ये 5 फूड्स

खास बातें सर्दियों में ऐसे ही न झेलें सर्दी-जुकाम, इन चीजों का करें सेवन.

यहां हैं सर्दी-जुकाम को दूर करने में मददगार फूड्स की लिस्ट.

सर्दियों में अपने खानपान का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है.

How To Relieve Common Cold: सर्दियों में खानपान को लेकर काफी सतर्कता बरतनी पड़ती है. खासकर तब जब आप सर्दी-जुकाम (Cold And Cough) से पीड़ित हों. सर्दियां अपने साथ मौसमी फ्लू और इंफेक्शन (Flu And Infection) लेकर आती है. ऐसे में अगर सर्दी-खांसी के लिए डाइट (Diet For Cold And Cough) को ठीक नहीं रखा गया तो यह लंबे समय तक आपको परेशान कर सकती है. सर्दी लगने के बाद बहती नाक (Running Nose) रात को सोने में भी परेशानी खड़ी करती है. सर्दी-जुकाम को दूर करने के तरीके (Ways To Relieve Cold) कई हैं, लेकिन इनका इलाज नेचुरल तरीके से किया जाता है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है. भोजन हमें हर दिन की गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा के साथ आवश्यक विटामिन, खनिज, प्रोटीन और फाइबर प्रदान करता है.