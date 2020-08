Intermittent Fasting: तेजी से वजन घटाने के लिए पॉपुलर है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जानें इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं?

Intermittent Fasting Plan: इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छे स्वास्थ्य को बहाल करने में मदद कर सकती है

खास बातें इंटरमिटेंट फास्टिंग में उपवास चरण 8, 10 या 12 घंटे के लिए हो सकता है.

इंटरमिटेंट फास्टिंग में खुद को भूखा नहीं रखना चाहिए.

वजन घटाने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कारगर हो सकती है.

What To Eat In Intermittent Fasting: रुक-रुक कर उपवास को वजन कम (Weight Loss) करने और फिटनेस की दिशा में आगे बढ़ने का एक प्रभावी तरीका माना जाता है. वजन कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग (Intermittent Fasting To Reduce Weight) के साथ सुनिश्चित करें कि आप खाने के स्टेप में केवल हेल्दी, घर पर पकाया हुआ भोजन खा रहे हैं. इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे (Intermittent Fasting Benefits) कई हैं, लेकिन उपवास के चरण में खुद को भूखा रखने से बचें और भूख लगने पर खुद को पौष्टिक भोजन दें. साथ ही इस डाइट प्लान (Diet Plan) को ईमानदारी से फॉलों करें. खाने के पैटर्न का शरीर पर डिटॉक्सिंग प्रभाव पड़ता है. इंटरमिटेंट फास्टिंग (Intermittent Fasting) दो चरणों में विभाजित है: उपवास चरण और खाने का चरण. उपवास के चरण के दौरान, आपको सादे पानी के अलावा कुछ भी खाने या पीने की मनाही होती है, लेकिन खाने के चरण के दौरान, हेल्दी भोजन (Healthy Meal) करना जरूरी है. ताकि आप अधिक भोजन न करें.