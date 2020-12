Workout Diet: क्या खाली पेट एक्सरसाइज करना सही है? वर्कआउट को और भी फायदेमंद बनाने के लिए व्यायाम से पहले क्या खाएं?

What To Eat Before Workout: खाली पेट पर काम करना आपके व्यायाम प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है

खास बातें खाली पेट पर वर्कआउट करना एक अच्छा विचार नहीं हो सकता है.

इससे आपको चक्कर आ सकता है और ऊर्जा कम कर सकता है.

यह आपके व्यायाम प्रदर्शन को भी प्रभावित कर सकता है.

Is It Bad To Workout Before Eating?: जो लोग सुबह में कसरत करते हैं वे आमतौर पर खाली पेट वर्कआउट (Empty Stomach Workout) करने में ठीक महसूस करते हैं. हालांकि, यह आपके व्यायाम प्रदर्शन के लिए सबसे अच्छी बात नहीं हो सकती है. व्यायाम करते समय शरीर को पर्याप्त रूप से प्रदर्शन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. ऊर्जा कम महसूस करने के अलावा, खाली पेट व्यायाम करने (Exercise On An Empty Stomach) से आप बीमार पड़ सकते हैं, चक्कर या मतली महसूस कर सकते हैं. कई लोग खाली पेट वर्कआउट शुरू कर देते हैं तो कुछ लोग एक-दो हेल्दी चीजें खाने के बाद ही एक्सरसाइज शुरू करते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा फायदेमंद है? कई लोग सवाल करते हैं कि वर्कआउट करने से पहले क्या खाना चाहिए? (What To Eat Before A Workout) या क्या खाली पेट एक्सरसाइज करना हेल्दी है? (Is It Healthy To Exercise Empty Stomach) यहां जानें हर सवाल का जवाब. स्वेट ट्रेनर कायला इटिनेस ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर इस बारे में बात की, कि वह खाली पेट क्यों नहीं कसरत करना पसंद करती हैं.

क्या खाली पेट वर्कआउट करना एक अच्छा विचार है? | Is It A Good Idea To Do An Empty Stomach Workout