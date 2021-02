कब होती है बॉडी को Detox करने की जरूरत? सिरदर्द, थकान के साथ ये 10 लक्षण करते हैं आपको अलर्ट

When Do You Need Detox?: ऐसे खाद्य पदार्थों से बचें जो सूजन को पैदा कर सकते हैं

खास बातें शरीर दैनिक आधार पर कई विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आता है.

इस प्रकार समय-समय पर डिटॉक्स पर जाने की जरूरत होती है.

नियमित व्यायाम करने से आप प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स कर सकते हैं.

Is It Necessary To Detox Your Body?: आपके शरीर को एक डिटॉक्स की जरूरत है. हां, शरीर में एक बार में ही डिटॉक्स करने की क्षमता होती है, लेकिन जब यह आपको अपच, थकान या सिरदर्द जैसे लक्षण दे रहा है, तो यह समय हो सकता है कि आपको अपने शरीर को डिटॉक्स करने की जरूरत हो. "आपका इम्यून सिस्टम, किडनी, और लीवर आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए एक साथ काम करते हैं जैसे ही वे इसमें प्रवेश करते हैं. हालांकि, जब ये विषाक्त पदार्थ शरीर की क्षमता को हटाने के लिए अधिक हो जाते हैं, तो वे लंबे समय तक हमारे अंदर जमा हो जाते हैं. हम उन्हें पूरी तरह से हटाने के लिए काम करते हैं, "त्वचा विशेषज्ञ डॉ. किरण लोहिया ने अपने एक आईजीटीवी में कहा कि आप भी एक डिटॉक्स पर जाने की जरूरत के बारे में बात कर रहे हैं.

आपको डिटॉक्स की जरूरत कब होती है? | When Do You Need Detox