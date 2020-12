Winter Immunity Booster: सर्दी और फ्लू से छुटकारा पाने के लिए ग्रीन टी में मिलाएं हल्दी और अदरक, मजबूत होगी इम्यूनिटी!

Winter Immunity Boosters: सर्दियों में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए पिएं ये कमाल की ड्रिंक

How To Boost Immunity Naturally: ग्रीन टी लंबे समय से अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के लिए जानी जाती है. दुनिया भर में एक लोकप्रिय ड्रिंक, ग्रीन टी (Green Tea) में अधिक संख्या में पॉलीफेनोल्स पाया जाता है जो शरीर के लिए एक अच्छा एंटीऑक्सिडेंट के रूप में कार्य करता है. इम्यूनिटी के लिए ड्रिंक्स (Drinks For Immunity) का कारगर हो सकती हैं. शरीर से विषाक्त पदार्थों (Toxins) को बाहर निकालने से लेकर सूजन और फ्री रेडिकल डैमेज को रोकने के लिए ग्रीन टी कमाल कर सकती है. दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञ वजन घटाने (Weight Loss) के भी इस लो-कैलोरी ड्रिंक का सेवन करने का सुझाव देते हैं. इसके साथ ही ग्रीन टी डायबिटीज को मैनेज करने (Manage Diabetes), दिल से संबंधित जोखिमों को रोकने और कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जानी जाती है. इस समय की सबसे बड़ी जरूरत या मजबूत इम्यूनिटी के लिए ग्रीन टी (Green Tea For Strong Immunity) किसी रामबाण से कम नहीं है खासकर तब जब इसमें कुछ चीजों को मिलाकर और भी अधिक पावरफुल बनाया जाता है. एक गर्म कप ग्रीन टी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत (Strong Immune System) बनाने में योगदान दे सकती है. इसमें हल्दी और अदरक को मिलाक ग्रीन टी को एक कमाल की विंटर इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक (Winter Immunity Booster Drink) बनाया जा सकता है.