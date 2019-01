'एक्वामैन' ने दुनियाभर से कमाए 1 अरब डॉलर, बॉक्स ऑफिस पर बना डाला ये बड़ा रिकॉर्ड

वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की फिल्म 'एक्वामैन' (Aquaman) ने चीन के बाजार में बॉक्स ऑफिस (Aquaman Box Office) पर धमाल मचाने के साथ एक महीने में दुनियाभर में एक अरब डॉलर की कमाई के आंकड़े को पार कर लिया है. जेम्स वान निर्देशित सुपरहीरो फिल्म अंतर्राष्ट्रीयस्तर पर दुनिया में लगातार चार सप्ताह शीर्ष पर रही और उत्तर अमेरिका में तीन सप्ताह तक शीर्ष पर रही. एक बयान में कहा गया कि वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ग्रुप और वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट के वैश्विक वितरण के अध्यक्ष रॉन सैंडर्स ने यह घोषणा की. सैंडर्स ने कहा, "हम इस बात से रोमांचित है कि दुनियाभर के दर्शकों ने 'एक्वामैन' को बड़े पैमाने पर पसंद किया है. जेसन, फिल्मकारों और डीसी (कॉमिक्स) ने ऐसी फिल्म दी है, जिसे लोगों ने भरपूर प्यार दिया है और हम उनके समर्थन की सराहना करते हैं."

