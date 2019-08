Box Office Collection: 'हॉब्स एंड शॉ' ने की धमाकेदार ओपनिंग, दूसरे दिन किया इतना कलेक्शन

खास बातें 'हॉब्स एंड शॉ' ने दूसरे दिन किया इतना कलेक्शन फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर की ग्रेंड ओपनिंग 2 अगस्त को रिलीज हुई थी फिल्म

हॉलीवुड की फेमस सीरीज 'फास्ट एंड फ्यूरियस (Fast And Furious)' की फिल्म 'हॉब्स एंड शॉ (Hobbs And Shaw)' हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है. ड्वेन जॉनसन (Dwayne Johnson) 'द रॉक' और जेसन स्टैथम (Jason Statham) स्टारर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज के पहले दिन यानी शुक्रवार को इस फिल्म ने 13.15 करोड़ रुपये की कमाई की. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में फिल्म को ग्रेंड ओपनिंग मिली है. इसके साथ ही 'हॉब्स एंड शॉ (Hobbs And Shaw)' ओपनिंग के मामले में दूसरे नंबर पर आ गई हैं. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के मुताबिक भारत में ओपनिंग के मामले में इस फिल्म ने 'कैप्टन मार्बल (The Captain Marvel)', 'द लॉयन किंग (The Lion King)' और 'स्पाइडरमैन फॉर फ्रोम होम (Spiderman Far From Home)' को पछाड़ दिया है.

यूनिवर्सल स्टूडियोज की फिल्म 'हॉब्स एंड शॉ (Hobbs And Shaw)' ने शनिवार को 15 करोड़ रुपये की कमाई की. इस हिसाब से इस फिल्म ने अब तक 28.15 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. हालांकि इसके अभी कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं. भारत में फिल्म लेकर भी बहुत उम्मीदें जताई जा रही हैं.

डेविड लीच (David Leitch) के निर्देशन में बनी फिल्म 'हॉब्स एंड शॉ (Hobbs And Shaw)' में ड्वेन जॉनसन और जेसन स्टैथम के अलावा इदरीस एल्बा और वनेसा किर्बी भी लीड किरदार निभाते नजर आ रहे हैं. इदरीस इस फिल्म में विलेन का रोल निभा रहे हैं. फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद ही इसको लेकर फैन्स में काफी एक्साइटमेंट थी. फिल्म को फैन्स का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है.

