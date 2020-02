किम कार्दशियन और उनकी बहन में पहली हुई तू-तू मैं-मैं, फिर चल गए घूंसे- देखें हैरतअंगेज Video

खास बातें किम कार्दशियन का वीडियो हुआ वायरल किम की बहन के साथ हुई भयंकर लड़ाई किम ने चलाए जमकर घूंसे

किम कार्दशियन (Kim Kardashian) ऐसी रियलिटी स्टार हैं, जिनकी धाक पूरी दुनिया भर में है. फिर खास बात यह कि कार्दशियन फैमिली का शो 'कीपिंग अप विद द कार्दशियंस (KUWTK season 18)' सुपरहिट शो है और इसका 18वां सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है. लेकिन इससे पहले ही किम कार्दशियन और कर्टनी कार्दशियन (Kourtney Kardashian) का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो किम कार्दशियन और कर्टनी कार्दशियन (Kourtney Kardashian) में जमकर लड़ाई हो रही है, और इस लड़ाई की शुरुआत कर्टनी के किम के ऊपर बोतल फेंकने के साथ हो रही है. यह 'कीपिंग अप विद द कार्दशियंस (Keeping Up With the Kardashians)' का ट्रेलर है.

किम कार्दशियन (Kim Kardashian) और कर्टनी कार्दशियन (Kourtney Kardashian) की लड़ाई उस समय शुरू होती है जब दोनों में गर्मागर्म बहस हो जाती है. इसके बाद कर्टनी अपनी बहन की ओर बोतल फेंकती है और किम अपने हाथ से खुद को बचाती हैं. फिर किम जमीन पर नजर आती हैं और कर्टनी उनकी ओर बढ़ रही होती है. इसके बाद किम उठती हैं और कहती हैं कि कभी भी मेरी तरफ ऐसे मत आना और फिर वह हाथ चलाना शुरू कर देती हैं. यह वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. वैसे भी कार्दशिंयस फैमिली अपने इसी अंदाज के लिए भी पहचानी जाती हैं, और उनके शो को खूब देखा जाता है.

'कीपिंग अप विद द कार्दशियंस (Keeping Up With the Kardashians)' के इस वीडियो में कर्टनी और क्लोहे कार्दशियन (Khloe Kardashian) के बीच भी बातचीत होती नजर आती है. लेकिन दिलचस्प खुलासा उस समय होता है जब किम बताती हैं कि उन्होंने क्लोहे के एक ट्रिस्टन थॉन्पसन को डिनर पर बुलाया है. यानी धमाल के ढोरों मौके मौजूद हैं. कार्दशियंस फैमिली के इस 18वें सीजन की शुरुआत 26 मार्च से होगी.

