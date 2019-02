Oscars 2019: भारतीय डॉक्यूमेंट्री 'Period: End of Sentence' को मिला ऑस्कर, 5 फिल्मों को दी मात

खास बातें 'पीरियडः एंड ऑफ सेंटेंस' को मिला ऑस्कर भारत में बनी है फिल्म 5 फिल्मों को मात देकर जीता अवॉर्ड

Oscars 2019: दुनिया के सबसे बड़े फिल्म पुरस्कार एकेडमी अवॉर्ड्स यानी ऑस्कर पुरस्कार (Oscar Awards) में भारतीय फिल्म ने बाजी मारी ली है. भारत के हापुड़ की रहने वाली लड़कियों पर बुनी गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'पीरियडः एंड ऑफ सेंटेंस' (Period End of Sentence) को शार्ट डाक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर (Oscar) मिला है. यह फिल्म महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरुक करती है. 'पीरियडः एंड ऑफ सेंटेंस' (Period End of Sentence) को शार्ट डाक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑस्कर (Oscar) से सम्मानित किया गया है. 'पीरियडः एंड ऑफ सेंटेंस' (Period End of Sentence) का निर्देशन ईरानियन Rayka Zehtabchi ने किया है और फिल्म की निर्माता गुनीत मोंगा (Guneet Monga) हैं.

Look who stopped by the #Oscars Thank You Cam, presented by @Cadillac! Best Documentary Short winners for Period. End of Sentence. #KeepRisingpic.twitter.com/NssJfSPkI3 — The Academy (@TheAcademy) February 25, 2019

ऑस्कर के लिए 'पीरियडः एंड ऑफ सेंटेंस' (Period End of Sentence) की टक्कर 'ब्लैक शिप' (Black Sheep), 'एंड गेम' (End Game), 'लाइफबोट' (Lifeboat) और 'ए नाइट एट द गार्डन' (A Night at the Garden) जैसी दूसरी शॉर्ट डॉक्यूमेंटरीज से थी. दिल्ली से बेहद करीब उत्तर प्रदेश के हापड़ जिले के गांव काठीखेड़ा में रहने वाली स्नेह को लेकर बनाई गई 'पीरियडः एंड ऑफ सेंटेंस' (Period End of Sentence) फिल्म शार्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑस्कर अवॉर्ड मिला है.

'पीरियडः एंड ऑफ सेंटेंस' (Period End of Sentence) फिल्म नारी स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर बनी थी. सहेलियों संग मिलकर स्नेह ने गांव में ही सेनेटरी पैड बनाने का उद्योग लगाया था. फिल्म की पूरी टीम अमेरिका में हो रहे अकादमी अवार्ड्स में शामिल है. अवार्ड के लिए पांच फिल्में चुनी गई है. जिसमें भारत से यह एक मात्र फिल्म है. गांव काठीखेड़ा से अमेरिका जाने वाली पहली लड़की है स्नेह.

