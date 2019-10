आंखों की सर्जरी के बाद भावुक हुईं मशहूर सिंगर Taylor Swift, घर लौटते ही मिला बड़ा सरप्राइज

मशहूर सिंगर टेलर स्विफ्ट (Taylor Swift) अपनी आंखों की लेजर सर्जरी के बाद भावुक हो गईं. हॉलीवुड लाइफ डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, 29 वर्षीय इस गायिका की सर्जरी के बाद घर लौटने के पश्चात उनके साथ कई हास्याजनक वाक्या हुआ. गायिका ने अपनी मां एंड्रिया का शुक्रिया अदा भी किया. इस दौरान सबको दिखाने के लिए एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया. टेलर स्विफ्ट (Taylor Swift) को जरा भी अंदाजा नहीं था कि 3 अक्टूबर को टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले चैट शो 'टूनाईट शो' के मेजबान जिमी फेलोन उनके शो पर उपस्थित रहने के दौरान उस वीडियो को उनके लाखों प्रशंसकों को दिखाएंगे.

Got to play some new songs from Lover acoustic tonight, this was such an awesome way to celebrate this album finally being out in the world 🥰

: @HogieDave // @GettyVIPpic.twitter.com/P2ZQW9rWJQ