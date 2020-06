चेन्नई और दिल्ली से कर्नाटक जाने वालों के लिए येदियुरप्पा सरकार ने बनाए ये नियम...

देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोनावायरस से 3 लाख 32 हजार से ज्यादा लोगों संक्रमित हो चुके हैं और 9500 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है. कोरोनावायरस (Coronavirus) से बचाव के लिए कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार ने राज्य में चेन्नई और दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए नये नियम बनाए हैं. कर्नाटक सरकार के अनुसार इन दोनों जगहों से आने वाले लोगों को 3 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 11 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा. मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ये आदेश जारी किए हैं.



People coming to Karnataka from Chennai and Delhi will be put under 3 days institutional quarantine and 11 days home quarantine: Karnataka CM Chief Minister BS Yediyurappa

(file pic) pic.twitter.com/n7KDB4lCVt