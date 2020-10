तेलंगाना में बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण 30 लोगों की मौत, सिर्फ हैदराबाद में 15 की गई जान

राजधानी हैदराबाद के बड़कास में एक आदमी बाढ़ में बहता हुआ देखा गया था. वहीं दो लोग, जो पास के एक ऊंचे रास्ते पर आश्रय खोजने में कामयाब रहे, उन्हें असहाय रूप से देखते हुए देखा जा सकता था क्योंकि आदमी को करंट ने खींच लिया था. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उस व्यक्ति को सुरक्षित बचा लिया गया.

पीटीआई के अनुसार, हैदराबाद के पॉश बंजारा हिल्स इलाके में, प्राकृतिक चिकित्सा क्लिनिक चलाने वाले एक 49 वर्षीय व्यक्ति का बिजली का करंट लगा था. अपने बाढ़ वाले घर के तहखाने से पानी निकालने की कोशिश कर रहा है. कम से कम पांच लोगों के लापता होने की सूचना है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है.

हैदराबाद : लोगों की तेज चीख-पुकार के बीच पानी के बहाव के साथ बह गईं गाड़ियां, देखें VIDEO

राज्य भर में बिजली के नुकसान की भी सूचना दी गई क्योंकि बारिश ने बिजली के खंभे उखाड़ दिए। एहतियात के तौर पर अन्य हिस्सों में बिजली आपूर्ति को निलंबित कर दिया गया. तेलंगाना शहरी विकास मंत्री के टी रामाराव ने तेलंगाना स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (TSSPDCL) के साथ एक बैठक की और जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने का आग्रह किया.

हजारों एकड़ खेत भी जलमग्न हो गए. एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) और सेना को राहत और बचाव के प्रयासों में मदद करने के लिए बुलाया गया है. एक बयान में कहा गया कि सेना ने बंदलगुडा इलाके में बाढ़ राहत और बचाव कॉलम तैनात किए हैं. इस बीच, NDRF ने कहा कि उसने हैदराबाद और रंगारेड्डी जिलों में बाढ़ वाले क्षेत्रों से 1,000 से अधिक लोगों को निकाला है.

तेलंगाना सरकार ने बुधवार और गुरुवार के लिए सभी सरकारी कार्यालयों और निजी संस्थानों के लिए छुट्टी की घोषणा की, और लोगों से घरों में रहने का आग्रह किया कि जब तक कोई आपात स्थिति न हो.

आईएमडी हैदराबाद के मौसम के पूर्वानुमान से पस्त शहर और राज्य के लिए कुछ राहत मिलती है, "शून्य" चेतावनी और केवल "हल्की से मध्यम बारिश कुछ स्थानों पर" अपेक्षित. हालांकि, सप्ताहांत के लिए वज्रपात चेतावनी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) और उनके आंध्र प्रदेश के समकक्ष, जगनमोहन रेड्डी से बात की, जिनका राज्य कल समान रूप से प्रभावित था, उन्हें केंद्र सरकार से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया.

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भीषण बारिश के चलते स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही.



MHA is closely monitoring the situation in Telangana and Andhra Pradesh in the wake of heavy rainfalls. Modi government is committed to provide all possible assistance to the people of both the states in this hour of need. My thoughts and prayers are with those affected.