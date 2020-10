ABVP नेता पर लगा था महिला से उत्पीड़न का आरोप, अब आरोपी AIIMS के बोर्ड में शामिल

मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, डॉक्टर सुब्बैया शणमुगम को मदुरई AIIMS के बोर्ड में शामिल किया गया है. शणमुगम चेन्नई स्थित किलपौक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख हैं. वह तमिलनाडु में ABVP के प्रमुख भी हैं. डॉक्टर शणमुगम ने NDTV से बातचीत में कहा, 'मैंने कोई अपराध नहीं किया है. आरोप मामूली हैं. ये अपॉइन्टमेंट पूरी तरह से मेरी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया गया है. मैं पहले से अन्य AIIMS और IIT का सदस्य हूं.'

Is this an endorsement of indecent behaviour and also an incentive for other BJP cadres to follow suit? pic.twitter.com/E8ViIMOl6a