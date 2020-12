हैदराबाद निकाय चुनाव में AIMIM तीसरे नंबर पर पहुंची, नतीजों पर ओवैसी की पहली प्रतिक्रिया...

बता दें कि हैदराबाद नगर निकाय का पिछला चुनाव फरवरी, 2016 में हुआ था. उस वक्त सत्तारूढ़ TRS को 99 सीटें, AIMIM को 44 और BJP को 4 सीटें मिली थी. कांग्रेस ने दो और तेलुगु देशम पार्टी ने एक सीट पर जीत हासिल की थी. यानि पिछले चुनाव की तुलना में कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन वैसा ही रहा है. दोनों ही दलों को ना नकुसान हुआ ना फायदा. इस बार नुकसान टीआरएस को हुआ है. बीजेपी ने उसी के वोटबैंक में सेंधमारी की है.

AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में कहा, "हमने हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (जीएचएमसी) चुनाव में 44 सीटों पर जीत हासिल की है. मैंने सभी नवनिर्वाचित नगरसेवकों से बात की है और उन्हें कल से ही अपना काम शुरू करने के लिए कहा है."

We will fight the BJP in a democratic way. We are confident that people of Telangana will stop BJP from expanding its footprints in the state: AIMIM President Asaduddin Owaisi in Hyderabad https://t.co/ENu2UZ0UaBpic.twitter.com/0I112H0A4V