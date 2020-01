चीन के वुहान से भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया का विमान तैयार

चीन (China) में फैल रहे कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रकोप के बीच उसके वुहान प्रांत से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एयर इंडिया अपने 423-सीट वाले एक बड़े विमान को वहां भेजने की तैयारी कर रहा है. एक आधिकारिक सूत्र ने मंगलवार को यह जानकारी दी. सूत्र ने बताया कि एयरलाइन को विशेष निकासी उड़ान के लिए विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय से आवश्यक मंजूरी का इंतजार है. यह कदम तब उठाया गया है जब सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों को इस मुद्दे के संदर्भ में कदम उठाने का निर्देश दिया है.

सूत्र ने कहा, ‘‘हमने चीन के लिए निकासी उड़ान संचालित करने के उद्देश्य से मुंबई में बोइंग 747-400 तैयार रखा है.'' सूत्र ने बताया, ‘‘लगभग 250 भारतीयों को निकाला जाना है. विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुमति आवश्यक है क्योंकि चालक दल को वायरस के प्रकोप वाले क्षेत्र में जाना है.''

चीन में कोरोना वायरस से 24 और लोगों की मौत हो गई और इसी के साथ इस विषाणु से मरने वालों की संख्या बढ़कर 106 हो गई है जबकि अब तक इससे संबंधित 4,515 पुष्ट मामले सामने आए हैं. चीन के हुबेई प्रांत में कोरोना वायरस के प्रकोप से पैदा हुए हालात के चलते भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए भारत ने तैयारियां शुरू कर दी है.



विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास इस मुद्दे पर चीन की सरकार, अधिकारियों और नागरिकों के संपर्क में है. उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ‘‘हमने चीन के हुबेई प्रांत में कोरोना वायरस के प्रकोप से पैदा हुए हालात से प्रभावित भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है.''

