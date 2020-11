दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में प्रदूषण का 'कहर'; आनंद विहार में 427 पर PM 2.5, सांस लेने में तकलीफ

इसी तरह पर, PM 2.5 का लेवल जेएलएन स्टेडियम में 347 पर, सोनिया विहार में 398, आरके पुरम में 363, वजीरपुर में 378 और आनंद विहार में 427 पर है. हरियाणा के टेरी ग्राम, गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स पर पीएम 2.5 का स्तर 319 और गुरुग्राम के विकास सदन में 350 है. वहीं, फरीदाबाद सेक्टर 11 में पीएम 2.5 का लेवल 319 और न्यू इंडस्ट्रियस टाउन में प्रदूषण का स्तर 359 पर है.

#WATCH : Smog envelopes parts of Delhi; visuals from near ITO area where Air Quality Index (AQI) is at 400, in 'very' poor category, as per Central Pollution Control Board (CPCB) data. pic.twitter.com/uNA8nwWS9D

उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर-1 में PM 2.5 का लेवल 372 जबकि सेक्टर 125 में 300 पर है. हालांकि, नोएडा की तुलना में गाजियाबाद में प्रदूषण की स्थिति ज्यादा खराब लग रही है. गाजियाबाद के लोनी में वायु गुणवत्ता सूचकांक पर PM 2.5 का लेवल 425 जबकि इंदिरापुरम में 416 है.

Delhi: Pollutants continue to affect the quality of air in the national capital; visuals from Burari area.



A local says, "I face difficulties in breathing due to pollution. There should be a permanent solution to this issue." pic.twitter.com/cDwaoi1Acv