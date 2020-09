अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने NDA छोड़ने पर TMC सांसद डेरेक ओ ब्रायन से कहा," आपके समर्थन की सराहना करते हैं"

यह भी पढ़ें: अकाली दल के NDA छोड़ने पर बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, 'यह सिर्फ उनकी राजनीतिक मजबूरी थी'



तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ ब्रायन ने एक ट्वीट में लिखा,"हम अकाली दल के रुख का समर्थन करते हैं. किसानों के लिए लड़ना तृणमूल के डीएनए का हिस्सा है. 2006 में ममता बनर्जी ने किसानों के अधिकारों के लिए 26 दिन के उपवास पर अपना जीवन जोखिम में डाल दिया था. हम कृषि विधेयक 2020 का विरोध करते हैं."

Derek - your stand against the #AgricultureBills in parliament is well known. Appreciate your support.@derekobrienmphttps://t.co/PcvQ3mmPco