JNU में मचे बवाल के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की बात, रिपोर्ट सौंपने को कहा

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में मचे बवाल के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की है. अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से इस पूरे मामलो को लेकर रिपोर्ट भी देने को कहा है. साथ ही गृहमंत्री ने कैंपस में कानून व्यवस्था को बहाल करने की भी बात कही है. उन्होंने इस पूरी घटना की ज्वाइंट सीपी स्तर के अधिकारी से जांच कराने को भी कहा है. गृह मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट किया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जेएनयू हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त से बात की और उन्हें जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए. बता दें कि रविवार शाम को चेहरे पर नकाब बांधे कुछ लोगों ने जेएनयू कैंपस के अंदर छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया. हमले में छात्रसंघ की अध्यक्ष आइशी घोष बुरी तरह घायल हो गईं हैं. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शाम करीब 6:30 बजे लगभग 50 गुंडे जेएनयू कैंपस में में घुस आए और छात्रों पर हमला करना शुरू कर दिया. इन लोगों ने कैंपस में मौजूद कारों को भी निशाना बनाया और हॉस्टल में भी तोड़फोड़ की. जेएनयू के प्रोफेसर अतुल सूद ने NDTV को बताया कि इन हमलावरों में हॉस्टल पर पत्थरबाजी की और यूनिवर्सिटी की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया. 15 छात्रों को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है.

