पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके में पार्किंग से शुरू हुए विवाद पर अब गृहमंत्री अमित शाह एक्शन में दिख रहे हैं. अमित शाह ने हौजकाजी चांदनी चौक मामले और दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक को आज संसद भवन तलब किया. अमित शाह से मुलाकात के बाद अमूल्य पटनायक ने पत्रकारों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें यहां की स्थिति के बारे में जानकारी दी है. हौज काजी इलाके में हालात अब सामान्य हैं. 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. बता दें, हौज काजी इलाके में पार्किंग से शुरू हुए झगड़े ने धार्मिक रंग ले लिया था और उसके बाद एक मंदिर में तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद यहां काफी तनाव हो गया था.

वहीं दूसरी ओर अमन कमेटी का कहना है कि मंदिर में मरम्मत का काम मुस्लिम समुदाय करवाएगा. अमन कमेटी के अध्यक्ष जमशेद सिद्दीकी ने बताया कि दोनों समुदायों के बीच मोहब्बत है. मंदिर की मरम्मत का काम मुस्लिम समाज करवाएगा. जितना भी नुकसान हुआ है, वह मुस्लिम समाज देने को तैयार है. आपस की मोहब्बत कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए. एक-दूसके के सुख-दुख में हमेशा शामिल रहे हैं. नुकसान का जायजा लेने आए हैं. हमने मंदिर के पुजारी से भी बात की है. अपनी ओर से मदद करेंगे. कमेटी का फैसला अंतिम होगा. शुभ मुहूर्त में मूर्ति की स्थापना की जाएगी.

वहीं दूसरी ओर पीस कमेटी के सदस्य तारा चंद सक्सेना ने कहा, 'हम मामले का हल निकालेंगे. हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर रहते हैं. मुस्लिम मदद को आए, यह अच्छा कदम है.'

