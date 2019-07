CCD मालिक वीजी सिद्धार्थ की मौत की खबर के बाद आनंद महिंद्रा ने किया ट्वीट, कहा- किसी भी इंटरप्रेन्योर को...

CCD के मालिक वीजी सिद्धार्थ (VG Siddhartha) के बुधवार को शुव मिलने का बाद उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने ट्वीट किया है. उन्होंने (Anand Mahindra) कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर वीजी सिद्धार्थ (VG Siddhartha) को नहीं जानता था. मैं बस इतना जानता हूं कि किसी भी इंटरप्रेन्योर को काम की विफलता को अपने ऊपर इस कदर हावी नहीं होने देना चाहिए कि उसे आत्महत्या तक करनी पड़े. बता दें कि कैफे कॉफी डे (सीसीडी) के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ (V G Siddhartha) का शव बुधवार को नेत्रावती नदी किनारे पर मिला है. भारत में कॉफी रेस्तरां के सबसे बड़े चेन ‘कैफे कॉफी डे' के संस्थापक वी. जी. सिद्धार्थ कर्नाटक के तटीय शहर मंगलुरु जाने के दौरान रास्ते से सोमवार रात से लापता थे.

I did not know him & have no knowledge of his financial circumstances. I only know that entrepreneurs must not allow business failure to destroy their self-esteem. That will bring about the death of entrepreneurship. https://t.co/H4ysr8Ov3U