हिन्दू लड़की को छूने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री हेगड़े को युवक ने ट्विटर पर दी चुनौती, कहा- मैंने हिंदू लड़की को लगाया हाथ, आप क्या करेंग

केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े को एक युवक ने उनके एक बयान को लेकर चुनौती दी है. तहसीन पूनावाला नाम के एक युवक ने केंद्रीय मंत्री को ट्वीट कर कहा है कि मैंनें एक हिंदू लड़की को हाथ लगाया है, अब आपको जो करना है करके दिखाइये. युवक ने आगे लिखा है कि यह आपके लिए एक चुनौती की तरह है. बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने सोमवार को एक विवादित बयान दिया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई हाथ हिंदू लड़की को छूते हैं तो वह नहीं बचना चाहिए. हेगड़े के इस बयान के बाद राजनीति गरमा गई. कांग्रेस ने उनके इन बयान पर कड़ा विरोध जताया. कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग देश के मंत्री बन गए हैं. खास बात यह है कि तहसीन पूनावाला ने रॉबर्ड वाड्रा की बहन से शादी की है. दोनों की शादी वर्ष 2016 में हुई थी जिसमें गांधी परिवार भी शामिल हुआ था.

Good afternoon @AnantkumarH . See my hands are touching my hindu life ..Now do what u can !! It's a dare sir!! pic.twitter.com/8AyJcV5yqT