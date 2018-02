केजरीवाल सरकार के 3 साल: AAP ने गिनाईं उपलब्धियां तो कांग्रेस-भाजपा ने नाकामियां

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली की आम आदमी पार्टी कई उतार-चढ़ाव देखते हुए 14 फरवरी को अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे कर रही है. तीसरे कार्यकाल के पूरा होने के अवसर पर जहां केजरीवाल सरकार अपनी उपलब्धियों पर जोर दे रही है, वहीं विपक्षी पार्टी भाजपा और कांग्रेस सरकार की नाकामियों को दिखाने के लिए अमादा है. एक और जहां आम आदमी पार्टी एक के बाद एक ट्वीट कर अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं भाजपा और कांग्रेस भी ट्वीट से सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है.यह भी पढ़ें - चाय के बाद अब दिल्ली में बीजेपी की 'पकौड़े पर चर्चा', मनोज तिवारी ने कहा- छोटे कामगारों का सम्मान हो आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमने बिजली कंपनियों की सीएजी जांच कराई, जिससे कंपनियों में हड़कंप मच गया. साथ ही कहा कि हमने बिल में 50 फीसदी की कटौती की, बिजली की घंटों कटौती को बंद किया और बिजली कंपनियों पर जुर्माना लगाया और तीन साल में बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई.

#AapFailedWomen



After three years of AAP Govt.



1) No CCTVS or Marshals in DTC /cluster buses



2)No women in AAP cabinet



3)DUSIB completed only 29% i.e. 384 toilets, targeted 1314



4)Cong flagship scheme GRC(Gender Resource Centres) for women empowerment &181 made nonfunctional pic.twitter.com/jp0CGRgB3Q